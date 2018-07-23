Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.Fransız Yahoo Sports'un haberine göreteknik direktörü Lucien Favre, kadrosuna Galatasaray'dan Younes Belhanda'yı katmayı düşünüyor. İki isim, Fransız ekibi Nice'de beraber çalışmıştı.İsviçreli teknik direktörün Nice'den ayrıldıktan sonra da sık sık Belhanda ile görüşme halinde olduğu belirtildi.2016 yılında kiralık olarak Nice'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında 8.75 milyon Euro bonservis ücretiyle Galatasaray'a transfer olmuştu.