'ISMAEL'E BU TEPKİLER ŞAŞIRTICI'

'CENK TOSUN ATMASAYDI DAHA FAZLA TARTIŞILACAKTI'

HATAYSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in siyah-beyazlılardaki geleceği tartışma yaratmış, yönetim ise devam kararı almıştı. Alman basını Valerien Ismael'in Beşiktaş'taki geleceğini masaya yatırdı.Alman basını, siyah-beyazlı taraftarların Valerien Ismael'e tepkisini 'Şaşırtıcı' olarak nitelendirdi. Söz konusu analizde, "Trabzonspor beraberliğinden sonra Beşiktaşlı taraftarlar yüksek sesle hoşnutsuzluğunu dile getirdi ve hocanın istifasını istedi. Ancak taraftar taleplerinin aksine kulübün patronu Ahmet Nur Çebi, Fransız hocayla devam etmekte kararlı" denildi.Ayrıca, "Beşiktaş taraftarının eski teknik direktör Sergen Yalçın'ın geri dönmesini istemesine yönelik talepleri var. Fransız teknik direktöre yönelik isteksizlik yeni değil. Ancak tablo ve sonuçlar göz önüne alındığında şaşırtıcı. Çünkü takım 19 puanla 3. sırada yer alıyor ve Beşiktaş şampiyonluk hedefinden uzak değil yarışın tam ortasında. Ayrıca geçen sezonun ikinci yarısında göreve başlayan Valerien Ismael, 18 maçın sadece 2'sini kaybetti. Ancak taraftarlar puan kayıplarını antrenörlük hatalarına bağlıyorlar. Cenk Tosun oyuna girip, Trabzonspor karşısında beraberlik golünü atmasaydı, belki de Valerien Ismael çok daha tartışmalı hale gelecekti" ifadelerine yer verildi.Bu arada Beşiktaş yönetimi Valerien Ismael'e duyduğu güveni resmi olarak da açıklamıştı. Siyah-beyazlıların, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Fransız çalıştırıcı takımın başında olacak.