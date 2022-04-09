Arda Güler, Almanya'da manşetlerde! Alman spox.de sitesi Fenerbahçe'nin genç yeteneğini analiz etti. 17 yaşındaki yıldız adayı hakkında övgü dolu sözlerle bahsedilen makale ülkede gündem oldu.



ARDA GÜLER'E BÜYÜK ÖVGÜ



17 yaşındaki oyuncunun büyük bir cazibe meydana getirdiği hatırlatılan makalede, "Genç oyun kurucu kulübü Fenerbahçe'de Mesut Özil'i unutturmakla kalmadı, Galatasaray'ın genç takımına attığı golle de iki kulüp arasında köprü kurdu." denildi.



Haberde U19 maçından sonra Arda Güler'in, Galatasaray yorumcuları tarafından övüldüğü hatırlatıldı. Son dönemde Türkiye'de Arda Güler'i övmenin bir alışkanlık halini aldığı da ifade edildi.



ARDA GÜLER'İN AİLESİ HEP YANINDA



Arda Güler'in ailesinin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından İstanbul'a taşındığı ve ona destek olduğu belirtilen haberde, Pereira'nın genç oyuncu hakkındaki görüşlerine de yer verildi.



Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira'nın onun hakkında, "Genç oyuncular geliştirmek istiyorsanız, onlara zaman ve güven vermelisiniz. FC Porto'nun gençlik bölümünde beş yıl çalıştım ve Arda gibi bir oyuncuyu çok nadiren gördüm. İyi karakter ve böyle bir kalite." dediği hatırlatılan haberde, Mesut Özil'in, "Arda Güler dünya çapında bir oyuncu olacak." şeklindeki sözleri de vurgulandı.



