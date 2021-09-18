Alman basınında Fenerbahçe ve Mesut Özil yankısı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanından 1-1'lik skorla dönerken ilginç manşetler atıldı.

Haber; Akşam
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Alman basınında Fenerbahçe ve Mesut Özil yankısı
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18 Eylül 2021 12:19
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanından 1-1'lik skorla dönerken galibiyeti kaçıran taraf oldu. Kanarya'nın tek golünü atan Mesut içinse Alman basını ilginç ifadeler kullandı. "abendslatt.de" sitesi, "Mesut Özil, Frankfurt'un Avrupa Ligi çorbasına tükürdü" başlığını kullanırken Mesut'un tatsız şekilde ayrıldığı Almanya'ya golle döndüğünü yazdı. "faz.net" sitesi, "Islık, alkol bardakları... Mesut, ismi anons edildiği andan itibaren tepkilerin hedefindeki isim oldu" yorumunda bulundu.

Bild gazetesi, "Frankfurt'ta dünya şampiyonu Mesut Özil'in sansasyonel dönüşü" başlığını kullanırken, Newspaper Express, "Frankfurt son dakikada nakavttan kurtuldu; Özil, Almanya'ya dönüşünde gol attı" satırlarına imza attı. Kicker, "Son bölümdeki VAR dramatiğinden sonra Frankfurt 1 puanı kurtardı" yorumunu yaptı. Tecrübeli futbolcu ise yaptığı açıklamada "Almanya'da Löw ile görüşmem mümkün olmadı ama onu her zaman F.Bahçe maçlarına bekliyoruz. Frankfurt karşısında kazanmak isterdik ama olmadı" dedi.

"KAHRAMAN TRAPP"

Alman basını Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp'ı kahraman ilan etti. "bundesliga.com", "Frankfurt, F.Bahçe'den puan alabildiyse Trapp'e teşekkür etmeli" yorumunda bulundu. "spiegel.de" sitesi ise, "Gecenin kahramanı Trapp oldu" yorumunu yaptı. 

 

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