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Alman basını, Fatih Terim'i işte böyle duyurdu

Galatasaray'da Igor Tudor'un ardından Fatih Terim'in yeniden sarı-kırmızılı takımın başına geçmesi, Alman basınında da yer buldu.

Kaynak: DHA
Alman basını, Fatih Terim'i işte böyle duyurdu
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22 Aralık 2017 10:39
Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in Galatasaray ile yeniden anlaşmaya varması, Alman medyasında yer aldı. Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, internet sayfasından "Fatih Terim 4. kez Galatasaray'da" başlığını kullandığı bir habere yer verdi.

Terim'in yeniden Galatasaray ile anlaşmaya vardığını okurlarına duyuran Bild, Fatih Terim'in Twitter hesabından yaptığı son paylaşımına da yer vererek, söz konusu anlaşmayı Terim'de onayladı diye yazdı.

Fatih Terim'in Galasaray ve milli takım başarılarını da hatırlatan gazete, sarı-kırmızılı ekibin son üç lig maçını ve prestij maçı sayılan Beşiktaş mücadelesini kaybetmesinin ardından Igor Tudor'un görevine son verildiğini ayrıca aktardı. Bild, 1999-2000 sezonunda UEFA kupasını Galatasaray'a kazandıran Terim'in yedinci şampiyonluğu kovalayacak yorumunu yaptı.



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