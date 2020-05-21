Alman atletler açık hava sinemasında yarışacak

Alman sırıkla atlamacılar Raphael Holzdeppe, Bo Kanda Lita Baehre ve Torben Blech, açık hava sinemasında kurulacak alanda seyirci karşısına çıkacak.Avrupa Atletizm Birliğinden (EA) yapılan açıklamaya göre, Düsseldorf kentinin 12 Haziran'da ev sahipliği yapacağı etkinlik, Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından beri seyirci alınan ilk profesyonel spor organizasyonu olacak.Yarışmaya, 2013 dünya şampiyonu Raphael Holzdeppe, 2019 Avrupa 23 yaş altı şampiyonu Bo Kanda Lita Baehre ve 2019 Üniversite Oyunları ikincisi Torben Blech katılacak.Sporseverler, sırıkla atlama yarışmasını arabalarının içinden izleyebilecek.