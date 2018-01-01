Allu tercihini yaptı!
Uzun süredir takım arayan Aleksi "allu" Jalli, tercihini GODSENT'in yedek kulübesinden yana kullandı.
FaZe Clan'dan ayrıldıktan sonra kariyerindeki gerilemeyi bir türlü durduramayan Aleksi "allu" Jalli, OpTic Gaming'de gözden çıkarılan 3 oyuncudan biri olduktan sonra uzun bir süredir opsiyonlarını değerlendiriyordu. Sonunda bu aşamaya nokta koyan allu'nun yeni yolculuğu GODSENT takımına oldu.
Peki allu kimin yerine geçiyor? Şimdilik hiçkimsenin... Şöyle ki bilindiği üzere Ludvig "brollan" Brollin, ESEA'nın yaş kuralı gereği söz konusu organizasyonun turnuvalarında forma giyemiyor. GODSENT takımında ESEA MDL için Ali "konshi" Abdulaziz'in stand-in olarak oynayacağı daha önce duyurulmuştu. Şimdi de allu transferinin gerçekleşmesi, İsveç takımının ESEA turnuvaları için iyi yatırımlar yapmak isteğini göstermekte.
Transferden sonra GODSENT'in güncel kadrosu şu şekilde oldu:
- Simon "twist" Eliasson
- Joakim "disco doplan" Gidetun
- Fredrik "freddieb" Buö
- Hampus "hampus" Poser
- Ali "konshi" Abdulaziz
- Ludvig "brollan" Brollin
- Aleksi "allu" Jalli
Yazan: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons
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