Alliance, OdinThor ve Romz ile Yollarını Ayırdı

Alliance takımı, PUBG oyuncuları Odinn "OdinThor" Thorarinsson ve Erwin "Romz" van der Staaij ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.



Takımın yayınladığı basın bildirisinde, giden oyuncuların yerlerine yeni oyuncular aramaya başladıklarını belirtilirken yeni oyuncular gelene kadar katıldıkları turnuvalarda geçici oyuncularla oynayacaklarını bildiriyor.



Takımdan ayrılan oyunculardan Odin sessizliğini korurken, Romz şu bildiriyi yayınladı;



"Ben ve Odin'in Alliance takımı ile yollarımızı ayırdığımızı büyük üzüntü ile duyuruyorum. Geçtiğimiz dönemlerdeki desteklerinden dolayı Alliance takımına çok teşekkür ediyorum. Alliance'ı temsil etmek benim için bir onurdu. Umuyorum ki Alliance'da kalan arkadaşlarım Ciggzy ve veazyy büyük başarılara imza atar. İleriki turnuvalarda onları destekliyor olacağım. Odin ve benim ise PUBG oynamaya devam edeceğiz. Yeni gelecek haritayı dört gözle bekliyoruz."