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Allen, takas edilme ihtimali için: "Her türlü, basketbol oynayacağım"

Brooklyn Nets pivotu Jarrett Allen, takımın kendisini Houston Rockets'a takas edebileceğine dair söylentiler arasında, Nets ile geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets pivotu Jarrett Allen, takımın kendisini Houston Rockets'a takas edebileceğine dair söylentiler arasında, Nets ile geleceği hakkında konuştu.

Allen, Nets'in Houston Rockets süperstarı James Harden'i almak için Rockets'a sunacağı takas paketine dahil edilebilir.

Ancak Allen, New York Post'tan Brian Lewis'e, hedefinin hala Brooklyn'de kalmak ve Nets ile şampiyonluğu kazanmak olduğunu söyledi:

"Günün sonunda hala basketbol oynuyor olacağım. Salona ne zaman gelirsem geleyim, ne olursa olsun, orada olacağım ve Nets için oynamaya hazırım. Orada bulunan herkesten bir şeyler öğrenmeye, kendi işime bakmaya ve elimden geldiğince sakin ve dengeli bir şekilde kalmaya hazırım."

Allen önceki sezon Nets için 11.1 sayı, 9.6 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalamıştı.


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