Allen: "Savunması en zor adam, Dwyane Wade'di"

Eski NBA oyuncusu Tony Allen, Miami Heat efsanesi Dwyane Wade'in, savunmakta en zorlandığı oyuncu olduğunu söyledi.



The Ryen Rusillo Show'da konuşan Allen, Wade'in çok yönlülüğünün kendisini savunması zor bir oyuncu yaptığını, hatta kendisinin geçmişte karşılaştığı en sert savunma oyuncusu olduğunu itiraf etmiş olan Kobe Bryant'a karşı oynamaktan bile daha zor olduğunu belirtti:



"Kobe çok iyi olmasına rağmen, D-Wade'e karşı oynadığım dönemde, kendisi her zaman üzerime gelen biriydi. Ve onu durdurmaya çalışmanın benim vazifem olduğunu düşünürdüm. Onu savunmak çok zordu. Sürekli çizgiye gelen biriydi, sadece alçak postta veya çaprazda topu alıp işini gören tipik bir süperstardan çok farklıydı.



Bazen ikili oyun oynardı, hücumun içinde yer alırdı. Başlarda şutu girmezse, potaya kat ederdi. Hücumda bu denli aktif bir süperstara karşı farkındalığınız oldukça yüksek olmalı. Hücum ribaundlarını takip etmelisiniz mesela, yoksa smaçla tamamlayabilir.



Ona karşı her oynadığım maçta, iyi oynamıştı ve karşısında durmak bana çok zor gelirdi. Rakamları bilmiyorum. Ama kesin olarak bakabilirsem, Dwyane Wade diyebilirim. Beni gıcık eden bir adamdı."