Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Allen: "Savunması en zor adam, Dwyane Wade'di"

Eski NBA oyuncusu Tony Allen, Miami Heat efsanesi Dwyane Wade'in, savunmakta en zorlandığı oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Tony Allen, Miami Heat efsanesi Dwyane Wade'in, savunmakta en zorlandığı oyuncu olduğunu söyledi.

The Ryen Rusillo Show'da konuşan Allen, Wade'in çok yönlülüğünün kendisini savunması zor bir oyuncu yaptığını, hatta kendisinin geçmişte karşılaştığı en sert savunma oyuncusu olduğunu itiraf etmiş olan Kobe Bryant'a karşı oynamaktan bile daha zor olduğunu belirtti:

"Kobe çok iyi olmasına rağmen, D-Wade'e karşı oynadığım dönemde, kendisi her zaman üzerime gelen biriydi. Ve onu durdurmaya çalışmanın benim vazifem olduğunu düşünürdüm. Onu savunmak çok zordu. Sürekli çizgiye gelen biriydi, sadece alçak postta veya çaprazda topu alıp işini gören tipik bir süperstardan çok farklıydı.

Bazen ikili oyun oynardı, hücumun içinde yer alırdı. Başlarda şutu girmezse, potaya kat ederdi. Hücumda bu denli aktif bir süperstara karşı farkındalığınız oldukça yüksek olmalı. Hücum ribaundlarını takip etmelisiniz mesela, yoksa smaçla tamamlayabilir.

Ona karşı her oynadığım maçta, iyi oynamıştı ve karşısında durmak bana çok zor gelirdi. Rakamları bilmiyorum. Ama kesin olarak bakabilirsem, Dwyane Wade diyebilirim. Beni gıcık eden bir adamdı."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal