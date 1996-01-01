Allen: "Öylece '1996 NBA Draft'ı en iyisiydi' diyemem!"

Eski NBA yıldızı Ray Allen, 1996 NBA Draftı'nın şimdiye kadarki en iyi Draft olduğunu düşünmediğini söyledi.



1996 NBA Draftı, Allen Iverson, Kobe Bryant, Ray Allen, Steve Nash ve 10 yıl veya daha uzun süredir ligde kalan pek çok diğer yetenek gibi Hall of Fame yeteneklerini çıkaran, uzun süreli basketbol yeteneklerinin kutsal Draft'larından biri olarak görülmüştü.



Allen, basketbol kraliyet ailesi arasında seçildiğini bilse de, James Posey'nin Posecast'ine konuk olduğunda, bu sınıfın, şimdiye kadarki en iyi draft sınıfı olduğunu düşünmediğini belirtti:



"Pek sıralama yapmıyorum. Bu böyle düşündüğüm şeylerden biri ve Kobe'nin (Bryant) şunu söylediğini duydum, ruhu şad olsun, kendinizi biriyle kıyasladığınızda, daha iyi olduğunuzu söylemek zordur. Çünkü izleyerek büyüdüğünüz kişi, bulunduğunuz yere ulaşmanıza yardımcı olmuştur. Yani bir yönden, 'besle kargayı oysun gözünü' gibi bir durumdur. Bir Draft sınıfından diğerine ve bir oyuncudan diğerine geçersiniz ancak önceki sınıf olmadan, bir sonrakine geçemezsiniz."



1984 ve 2003 gibi diğer sınıflar da, All-Star yetenekleri çıkaran altın madeni olarak kabul görüyor.



"BİZE 'EN İYİSİ' DİYEREK, İYİLİK YAPMASINLAR"



Allen, son NBA Draft sınıflarının, haksız bir karşılaştırma yapmak yerine, öncekinden bir şeyler öğrenmesi gerektiğini savundu:



"Yani 2003 geldiğinde, bu adamların çoğu 1996'dan ve hatta aradaki sınıflardan etkilenmişti. Bu yüzden hangisinin daha iyi olduğunu asla karşılaştırmayacağım, çünkü yapacağınız bir karşılaştırma, zorlu olurdu."



"İnsanlara, 1996 Draft sınıfının şimdiye kadarki en iyisi olduğunu söyleyerek bize hiçbir iyilik yapmamalarını tavsiye ediyorum, çünkü 1984'ü öylece küçümseyemem. Sadece NBA oyuncularının soyuna ve geldiğimiz yere saygı duyuyorum. Bunu yapmak bir onur kırıcı olur, çünkü her oyuncu kendi başlarına ve kendi jenerasyonu için iyidir."



