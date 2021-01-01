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Allen: "Nets'in, Bucks'ı elemesine yardımcı olabilirdim!"

Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen, önceki sezonun playofflarında eski takımı Brooklyn Nets'in, Milwaukee Bucks'ı elemesine yardımcı olmuş olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen, önceki sezonun playofflarında eski takımı Brooklyn Nets'in, Milwaukee Bucks'ı elemesine yardımcı olmuş olabileceğini söyledi.

SiriusXM NBA Radio ile konuşan Allen, Nets'in Bucks'ı geçmesine yardımcı olabileceğine inandığını açıklarken, takımdaki ana parçalardan biri olmasa da, kesinlikle bir rol oynayabileceğini belirtti:

"Aklımdan geçmişti... o grupla oynayabilseydim, yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Takımın ana parçası veya aranan parçası olurdum demiyorum. Ama ben takımın Finallere çıkmasında ve şampiyon olmasında bir katkım olabilirmiş gibi hissediyorum. Birkaç kez aklımdan geçtiği oldu, yalan yok."

Sağlam bir çember savunucusu olan Allen, geçtiğimiz sezon 12.8 sayı ve 10.0 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin şimdiye kadarki en iyi yılını geçirmişti.


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