Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen, eski takım arkadaşı Kevin Love'ın Miami Heat'e gideceğinden haberi olmamasıyla ilgili esprili bir açıklamada bulundu.



Muhabirlerle konuşan Allen, Love'ın takımdan ayrılışına "Bana markete süt ve sigara almaya gittiğini ve bir daha geri dönmediğini söylediler." şeklinde esprili bir yaklaşımda bulundu.



Cleveland'da dokuz sezon geçiren ve 2015-16 sezonunda takımla şampiyonluk kazanan Love, 18 Şubat'ta Cavs ile serbest kalması üzerine anlaşma sağlamıştı.



Bu sezon rotasyonundan düştüğü Cavaliers ekibinde oynadığı 41 maçta Love, maç başına 8.5 sayı ve 6.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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