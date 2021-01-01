Allen: "LeBron, Jordan'ın bir ürünüdür"

Eski NBA yıldızı Ray Allen, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.



Allen, MJ'in Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in önünde olmasının sebebinin, 36 yaşındaki yıldızın kendine MJ'i örnek alması olduğunu belirtti:



"Bana göre, G.O.A.T. MJ'dir. LeBron, MJ'in bir ürünüdür, bu nedenle LeBron'da ve DNA'sında ne varsa, birçoğu Michael'dan gelir. LeBron'un G.O.A.T. olduğunu söyleyenler, günümüz çağında büyüyorlar ve buna kendi hissettiklerine dayalı olarak inanıyorlar. Ve bu da sorun değil.



Ancak MJ bu oyuna olan etkisini, ligi resmen boğazından yakalayarak ve durdurulamaz bir oyuncu olduğu için herkese korku salarak göstermişti."



