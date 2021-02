Allen: "LeBron, 2013'teki o şut için bazen arayıp bana teşekkür eder"

Eski NBA yıldızı Ray Allen, 2013 NBA Finalleri'nde köşeden attığı tarihi kritik üçlük isabeti için, eski takım arkadaşı LeBron James'in kendisini bazen teşekkür etmek için aradığını söyledi.



2013 Finalleri'nin 6'ncı maçında Allen, Heat adına San Antonio Spurs'e karşı seriyi 7'nci maça zorlayan ve seriyi kurtaran üçlük isabetini bularak, NBA tarihinin en bilinen anlarından birine imza atmıştı.



Bugün playoff tarihinin en büyük anlarından biri olarak kabul edilen bu üçlük için, Allen, LeBron'un halen kendisini teşekkür etmek amacıyla aradığını açıkladı.



CBS Sports ile yapılan bir röportajda, Allen'a sorulan soru ve gelen cevap şu şekildeydi:



"CBS Sports: Bazı teknik aksaklıklar olmasaydı, Zoom arkaplanıma 2013'te Spurs'e attığın o ikonik üçlüğün fotoğrafını koyacaktım. LeBron veya Coach Spo'nun (Erik Spoelstra) o şutu soktuğun için sana teşekkür etmek amacıyla hiç aradıkları oluyor mu?



Allen: Evet, oluyor. Kesinlikle. Beni gruba kabul ettikleri için onlara şükran borçluyum. Halihazırda bir şampiyonluk ortamları vardı ve bir sonraki seviyeye geçmelerine yardımcı olmak için beni aralarına alarak, kendilerine yakışanı yaptılar. Kazanma zihniyetine sahip olan böyle insanlar, her zaman ne pahasına olursa olsun, kazanmanın yollarını bulmaya devam ederler. Her zaman öğrenmeye ve daha iyi olmaya isteklidirler. İkisinin de bana 2013'ten bahsetmediği bir an bile olmadı. Katkılarım için her zaman minnettarlar."