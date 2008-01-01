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Allen: "Kobe ile aramızda hiç 'trash-talk' olmadı"

Eski NBA yıldızı Ray Allen, kendisiyle NBA efsanesi Kobe Bryant arasında hiç "trash-talk olmadığını" yalnızca, "karşılıklı saygı" olduğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Ray Allen, kendisiyle NBA efsanesi Kobe Bryant arasında hiç "trash-talk olmadığını" yalnızca, "karşılıklı saygı" olduğunu itiraf etti.

Allen, merhum Lakers ve NBA efsanesi Kobe ile sahadaki ilişkisi hakkında konuştu.

Allen, CBS Sports'tan Macklin Stern'e, iki süperstar arasında bir trash-talk yaşanmadığını, yalnızca karşılıklı saygı duyduğunu söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse hayır. Kobe ile aramızda hiç trash-talk olmadı. Karşılıklı bir saygı vardı. Trash-talk olayı aramızda hiç gerçekleşmedi."

Allen ve Bryant, 2008 ve 2010 NBA Finalleri de dahil olmak üzere sahada birçok kez karşı karşıya gelmişlerdi.


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