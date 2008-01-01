Allen: "Kobe ile aramızda hiç 'trash-talk' olmadı"

Eski NBA yıldızı Ray Allen, kendisiyle NBA efsanesi Kobe Bryant arasında hiç "trash-talk olmadığını" yalnızca, "karşılıklı saygı" olduğunu itiraf etti.



Allen, merhum Lakers ve NBA efsanesi Kobe ile sahadaki ilişkisi hakkında konuştu.



Allen, CBS Sports'tan Macklin Stern'e, iki süperstar arasında bir trash-talk yaşanmadığını, yalnızca karşılıklı saygı duyduğunu söyledi:



"Dürüst olmak gerekirse hayır. Kobe ile aramızda hiç trash-talk olmadı. Karşılıklı bir saygı vardı. Trash-talk olayı aramızda hiç gerçekleşmedi."



Allen ve Bryant, 2008 ve 2010 NBA Finalleri de dahil olmak üzere sahada birçok kez karşı karşıya gelmişlerdi.



