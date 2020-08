Allen Iverson'ın, Kobe Bryant için duygusal mesajı!

NBA efsanesi Allen Iverson, merhum yakın arkadaşı, Los Angeles lakers efsanesi Kobe Bryant hakkında bir yazı kaleme aldı.



Pazar günü 42. doğum günü olan efsane isim Kobe Bryant için herkes duygularını sosyal medyada farklı biçimlerde dile getirdi. En son saygı göstergesi ise, Allen Iverson'dan geldi.



The Players' Tribune, Iverson'dan iyi arkadaşına hitaben duygusal bir mektup yayınladı. Iverson, Kobe Bryant'ın üzerinde bıraktığı ilk izlenimi paylaşarak başladı:



"Seni ilk kez 18 yaşındayken Kara İsa'ya (Michael Jordan) karşı oynarken görmüş ve bir 'katil' olduğunu orada anlamıştım. İşte o an, bu oyunun bir efsanesi olacağını fark etmiştim. O gece Mike'a karşı çok sert gitmiştin. Hiçbir korkun yoktu. Yıllar boyunca nasıl azimli biri olduğunu biliyordum, ama Kara İsa'ya karşı böyle gittiğini gördüğümde? İşte o an, senin de benzer bir ruh olduğunu anlamıştım."



Iverson daha sonra Kobe'ye bir rakip olarak nasıl davrandığını ifade etti. Sahadaki birçok savaşına rağmen, ligin en iyi iki oyuncusu arasında karşılıklı saygı yatıyordu.



"Ben ve sen, o sahaya her adım attığımızda sanki bir savaşa girerdik. Ama aramızda bir düşmanlık yoktu. Asla bir münakaşamız olmadı. Ağır sıklet dövüşçülerin birbirlerini dayak manyağı yapmasına benziyordu. Ve maç bittiğinde, her şeyin sevgi ve saygıdan ibaret olduğunu biliyorduk. Büyük isimlerin, beraber anılacağı bir isme daha ihtiyaçları olur, ve bu yüzden bizim de birbirimize ihtiyacımız vardı. Mike nasıl Prince'e ihtiyaç duyuyorsa, Prince de Mike'a ihtiyaç duyuyordu. Tyson'ın Holyfield'a, Hoyfield'ın da Tyson'a ihtiyacı vardı.



"JORDAN 1 NUMARADIR, KOBE 2 NUMARA"



Iverson, şaşırtıcı olmayan bir şekilde G.O.A.T. (Tarihin en iyi oyuncusu) sohbeti hakkındaki düşüncelerini de paylaştı:



"Ne zaman biri bana, 'Tüm zamanların en iyisi kim?' diye sorarsa,



Yalan söylemeyeceğim. MJ her zaman 1 numaradır. Senin de aynı şeyi söyleyeceğini biliyorum. Kara İsa, G.O.A.T. odur.



Ama 2 numara?



2 numaranın her zaman Kobe Bryant olduğunu söylerim.



Kimse senden daha sert değildi. Kimse beni senin kadar uğraştırmadı. Bu oyunda ve bu hayatta, sonsuza kadar bağlantılı olacağız.



Keşke daha fazla zamanımız olsaydı."