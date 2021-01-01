Allen: "Harden, üç veya dört kez MVP seçilmeliydi!"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın özel antrenörü Justin Allen, Harden'ın "üç veya dört kez MVP seçilmiş olması" gerektiğini söyledi.



Harden kariyerinde ödülü 2018'de bir kez kazanmış olsa da, ligdeki birçok kişi kendisinin en az bir ödülü daha hak ettiğine inanıyor.



PlayNY'a konuşan Allen, Harden'ın şu anda sahip olduğundan daha fazla MVP ödülüne sahip olması gerektiğini belirtti:



"Sanırım üç tanesinde hakkını yemişlerdi. Bence ödülü, kesinlikle üç ya da dört kez vermiş olmalılardı."



"OYNADIĞI SÜRECE TARTIŞMALARDA OLUR"



Ayrıca Allen, James'in oynamaya devam ettiği sürece MVP tartışmalarında olacağını da sözlerine ekledi:



"Ligde harika oyuncular var. Ve şimdiye dek kazananların hakkını teslim etmek gerekir. Ama kesinlikle James Harden'ın emekli olma zamanı gelene kadar bu tartışmalarda yer alacağını düşünüyorum.



Bana göre o hep aynı oyuncuydu. Bu konuda kafasına göre konuşanlar arasında oyunu gerçek anlamda anlayan insanların miktarı, yarısı bile etmiyordur. Ama James hem saha içinde hem de saha dışında, hiç bencil olmayan bir insan."



