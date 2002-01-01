Allen: "Gördüğüm en iyi iki şutör, Dell Curry ve Reggie Miller!"

Hall of Fame oyuncu Ray Allen, NBA tarihinin en iyi şutörlerinden Reggie Miller'ı överek, kendisini "en iyi şutör" tartışmalarında yer vermedi.



Allen, Golden State Warriors'ın yıldızı Steph Curry bu ayın başlarında rekorunu kırmadan önce NBA tarihindeki en çok üçlük isabetine sahip oyuncuydu.



Ray, 2011'de zirveye oturduğu sırada bunun kendisi için ne anlama geldiği sorulduğunda, bunun "özel bir şey olmadığını", çünkü sadece "uzun bir süre boyunca istikrarlı olmaya" odaklandığını belirtti:



"Rekoru kırdığımda özel bir şey yapmış gibi hissetmemiştim. Zirveye oturmak için kasıtlı olarak üçlük atmıyordum, ki hedefim de bu değildi. Benim için önemli olan, uzun süre boyunca istikrarlı olmaktı. Büyüklük de zaten bu demektir ve tüm kariyerim de böyleydi."



"EN İYİLERİ DELL CURRY VE MILLER!"



En iyi şutör unvanıyla ilgili tartışmayla ilgili olarak Allen, Steph Curry'nin babası Dell Curry'nin bu alanda karşılaştığı en büyük oyuncu olduğunu düşündüğü için, kendisini bu tartışmaya dahil etmeyeceğini söyleyerek, Miller'ın çok yönlü en iyi şutör olduğunu belirtti:



"Kendimi bu tartşımaya dahil etmem. Gördüğüm en iyisi, inanılmaz olan, topla hareket etmeden çok verimli şut atması nedeniyle Dell Curry'ydi. Topu doğrudan yollayabiliyordu. Ama Reggie, takımını taşıyabilen bir oyuncu olarak en iyi çok yönlü şutördü. Tam bir katildi."



Ray, kariyerinde üç sezonda üçlük lideri olmuş ve bu alanda beş kez ikinci sırada yer almıştı. Dell Curry ise 2002'de emekli olmadan önce oynadığı 16 sezonda 1.083 üçlük isabeti ile kariyerini tamamlamıştı.



