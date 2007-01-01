Allen: "Garnett, 2007'de Kobe'nin yanına gitmek istiyordu"

Eski NBA yıldızı Ray Allen, Hall of Fame oyuncu ve eski takım arkadaşı Kevin Garnett'in, 2007'de Los Angeles Lakers'a katılarak, Kobe Bryant ile takım arkadaşı olmayı planladığını açıkladı.



Allen, James Posey'nin "The Posecast" podcast'ine konuk olduğu sırada Garnett'in Minnesota Timberwolves'tan ayrılmanın eşiğinde olduğunu ve Lakers ile sözleşme imzalayarak, şampiyonluk için mücadele etmek istediğini söyledi:



"Kevin Garnett'in kontratında takas vetosu maddesi vardı ve Lakers'a giderek, Kobe ile aynı takımda oynamayı planlıyordu. Ancak Danny Ainge yazın ilerleyen dönemlerinde bana KG ile bir şeyler yapabileceğimizi söylemişti. Ben de Kevin ile telefonda konuşmuştum ve 'Seni burada çok isterdik, bu harika bir durum ve bunun için heyecanlıyım' demiştim. Bu ona yardımcı olmuştu çünkü çocukken birbirimizi tanıyorduk ve hepimiz için yeni bir durum olacağını biliyordu."



Garnett sonunda Boston Celtics ile sözleşme imzalamış ve 2008'de NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.



