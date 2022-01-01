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Allen: "Darius bu yıl kesin All-Star... umarım ben de olurum!"

Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen, bu sezon All-Star olmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen, bu sezon All-Star olmak istediğini söyledi.

Allen geçtiğimiz günlerde All-Star maçının bir parçası olma arzusunu dile getirdi ve takım arkadaşı Darius Garland'ın seçileceğini bildiğini iddia etti:

"Darius Garland'ın seçileceğini biliyorum. Umarım ben de seçilirim. Darius temelde, şu anda takımı bulunduğumuz yere taşıyan kişi. Point guardımız olarak bir sonraki seviyeye adım atıyor.

Olur da seçilirsem, kendi taraftarımızın önünde oynamış olurum ve büyük de destek alırım. Sayıca yoğun şekilde orada bulunacaklardır, tüm şehir de beni alkışlamış olur."

Allen bu sezon %68.0 şut isabetiyle 16.1 sayı, 10.9 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları yakalıyor.


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