Allen: "Boston taraftarları tarafından ölüm tehditleri aldım"

NBA Hall of Fame oyuncusu Ray Allen, 2012 yılında Boston Celtics'i Miami Heat için serbest oyuncu olarak terketme kararından ötürü, Celtics taraftarlarının ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.



Allen, "çözülmemiş pek çok soyunma odası sorunu" nedeniyle ayrıldığını açıkladı.



Ray, ayrıca eski takım arkadaşları Kevin Garnett ve Paul Pierce tarafından Boston'ın "Big Three"sinden "çıkarıldığını" hissettiğini belirtti:



"Serbest oyuncu olarak ayrılmıştım. Gitme sebebim, ekibin düşünmediği veya değiştirmek istemediği pek çok çözülmemiş sorun olmasıydı."



Allen, 2012'de Celtics'ten gelen iki yıllık bir anlaşma teklifini reddetmiş ve Doğu Konferans Finalleri'nde kendilerini yenen LeBron James ve Heat'e katılmıştı.



"Bu adamlar beni 'Büyük Üçlü'den çıkarmış gibilerdi, benim hakkımda çok fazla olumsuz şey söylemişlerdi ve ben hiçbirine karşı negatif bir şey söylemedim. Zor zamanlar geçirdik, sonuçta kardeşiz. Çok şey yaşadık. Ancak bu, yaptığımız hiçbir şeyi değiştirmez. Bu süre boyunca söylenen bazı şeyleri duymak beni incitti."



"HENÜZ KARARLAŞTIRILMIŞ BİR KONU DEĞİL"



Eski Celtics koçu Doc Rivers, geçtiğimiz günlerde Allen'ın gelecek sezon Garnett'in forma emeklilik töreni için Boston'a döneceğini umarak, Celtics taraftarlarının Allen'a ayakta alkışlayacağını belirtmişti:



"Yaklaşık dokuz yıl geçti ve Boston hayranlarından çok nefret, ölüm tehditleri ve eleştiri gördüm. Orada olmam, henüz kararlaştırılmış bir konu değil. Kevin ve ben, ileriye dönük bir konuşma yapmamız gerekiyor."



