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Allegri'den Higuain için ilginç açıklama

Juventus Teknik Direktörü Max Allegri, Higuain hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Allegri'den Higuain için ilginç açıklama
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31 Temmuz 2018 01:29
Juventus Teknik Direktörü Max Allegri, ayrılık iddiaları çıkan Gonzalo Higuain hakkında konuştu.

AC Milan'ın ilgilendiği ve ayrılma ihtimali olan Gonzalo Higuain hakkında konuşan Allegri, kafaları karıştıran ifadeler kullandı.

Arjantinli golcü oyuncu için kararı kulübün vereceğini dile getiren başarılı teknik adam, ''Higuain'in ayrılmasına izin verir miydim? Açıkçası transferde her zaman son sözü kulüp söyler. Neler olacağını göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Milan, bir süredir Higuain ile ilgilenirken, İtalyan basınına göre Juventus iyi bir teklif gelmesi halinde transfere izin çıkacağını haberlerine taşıdı.

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