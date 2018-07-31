ayrılık iddiaları çıkan Gonzalo Higuain hakkında konuştu.AC Milan'ın ilgilendiği ve ayrılma ihtimali olan Gonzalo Higuain hakkında konuşan Allegri, kafaları karıştıran ifadeler kullandı.Arjantinli golcü oyuncu için kararı kulübün vereceğini dile getiren başarılı teknik adam,ifadelerini kullandı.Bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Milan, bir süredir Higuain ile ilgilenirken, İtalyan basınına göre Juventus iyi bir teklif gelmesi halinde transfere izin çıkacağını haberlerine taşıdı.