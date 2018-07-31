Juventus Teknik Direktörü Max Allegri, ayrılık iddiaları çıkan Gonzalo Higuain hakkında konuştu.
AC Milan'ın ilgilendiği ve ayrılma ihtimali olan Gonzalo Higuain hakkında konuşan Allegri, kafaları karıştıran ifadeler kullandı.
Arjantinli golcü oyuncu için kararı kulübün vereceğini dile getiren başarılı teknik adam, ''Higuain'in ayrılmasına izin verir miydim? Açıkçası transferde her zaman son sözü kulüp söyler. Neler olacağını göreceğiz'' ifadelerini kullandı.
Bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Milan, bir süredir Higuain ile ilgilenirken, İtalyan basınına göre Juventus iyi bir teklif gelmesi halinde transfere izin çıkacağını haberlerine taşıdı.
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AC Milan'ın ilgilendiği ve ayrılma ihtimali olan Gonzalo Higuain hakkında konuşan Allegri, kafaları karıştıran ifadeler kullandı.
Arjantinli golcü oyuncu için kararı kulübün vereceğini dile getiren başarılı teknik adam, ''Higuain'in ayrılmasına izin verir miydim? Açıkçası transferde her zaman son sözü kulüp söyler. Neler olacağını göreceğiz'' ifadelerini kullandı.
Bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Milan, bir süredir Higuain ile ilgilenirken, İtalyan basınına göre Juventus iyi bir teklif gelmesi halinde transfere izin çıkacağını haberlerine taşıdı.
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