Allegri'ye 90 milyon euro'luk çılgın teklif!

Bir Suudi Arabistan takımı, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye 3 yıl için yaptığı 60 milyon euro'luk teklifi 90 milyon euro'ya çıkardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Allegri'ye 90 milyon euro'luk çılgın teklif!
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24 Haziran 2023 19:08
Son güncelleme 24 Haziran 2023 19:10
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye Suudi Arabistan'dan gelen ısrar devam ediyor.

Daha önce Allegri'ye toplamda 60 milyon euro'luk teklifte bulunan bir Suudi ekibi, tecrübeli teknik adama yeni bir teklif yaptı.

Gazzetta'nın haberine göre bir Suudi kulübü, İtalyan teknik adam Allegri için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken yıllık 30 milyon euro'dan toplamda 90 milyon euro'luk maaş teklif etti. 

Tecrübeli teknik adama hangi kulübün teklif götürdüğü bilinmezken, Al Hilal veya Al Nassr olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

7 MİLYON EURO

İtalya'da maaşı 7 milyon euro olan Allegri'nin Suudi Arabistan'dan gelen bu teklifi reddetmediği ancak şu an için teklife herhangi bir cevap vermediği aktarıldı.

İtalyan teknik adamın Juventus ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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