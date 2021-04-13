Allegri: 'Ronaldo'dan bir an önce kurtulun'

Juventus'un eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin, kulüpten ayrılırken başkan Andrea Agnelli'ye verdiği iddia edilen rapor İtalya'da olay yarattı.



La Repubblica'da yer alan habere göre; Allegri raporunda, "Cristiano Ronaldo'dan bir an önce kurtulun. Kulübün ve takımın büyümesinin önünde büyük bir engel." dediği iddia edildi.



Juventus'un Ronaldo'yu transfer ederken 'yüzyılın transferi'ni yaptığını düşündüğünü ancak sözleşmesi nedeniyle bu anlaşmanın esiri haline geldiği belirtildi.



Ronaldo, Real Madrid'den Juventus'a transfer olurken 5 Şampiyonlar Ligi kupasına yenilerini eklemeyi düşünmüş ancak bu hedefinden çok uzakta kalmıştı.



Cristiano Ronaldo'nun Juventus ile sözleşmesi, 2022 yazında sona erecek.



