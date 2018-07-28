"CR7 BİZİ MASALSI BİR TAKIM YAPTI"

"CANCELO, EN İYİLERDEN BİRİ OLACAK"

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, International Champions Cup'ta oynayacakları Benfica maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Tatilde olan Cristiano Ronaldo haricinde tüm takımın kampta olduğunu söyleyen Allegri, "ABD'de çok iy içalıştık ve özellikle defansif açıdan çok geliştik. Şimdi, Benfica'ya karşı iyi bir test maçı olacak. 4-4-2 oynayacağız. Merkezde Giorgio Chiellini oynayacak, yanındaki kişiye henüz karar vermedim." ifadelerini kullandı.Cristiano Ronaldo'nun transferinden çok memnun olduğunu söyleyen Allegri, "Bizim için inanılmaz bir değer ve büyük bir tecrübe. Bu yıl özellikle bizim için zor olacak. Takımlar bize karşı galip gelebilmek için daha agresif bir futbol oynayacak. Rakipler, ekstra bir gayretle oynayacaklar. Ronaldo, bizi 'normal' bir takımdan 'masalsı' bir takıma çıkardı." diyerek sözlerini sürdürdü.Yeni transfer Joao Cancelo hakkında konuşan İtalyan hoca, "Bir gün dünyanın en iyi beklerinden biri olacak." yorumunu yaptı ve sözlerini noktaladı.