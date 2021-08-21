Allegri: "Ronaldo bana takımda kalacağını söyledi!"

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Allegri: 'Ronaldo bana takımda kalacağını söyledi!'
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21 Ağustos 2021 18:01
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, takımdan ayrılacağı söylentileri olan Cristiano Ronaldo'nun takımda kalacağını belirtti.

Portekizli yıldızın ayrılık talebinde bulunmadığını belirten tecrübeli hoca, "Ronaldo bizim için önemli bir oyuncu, birçok gol atıyor. İyi çalışıyor, gazetelerde sürekli söylentiler okuyorum. Bize hiçbir zaman ayrılacağını, böyle bir talebi olduğunu söylemedi. Bana, Juventus'ta kalacağını ifade etti" dedi.

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ronaldo'nun adı Manchester City ve eski takımı Real Madrid ile anılıyordu.

36 yaşındaki futbolcu, 2018'de 117 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Juventus'ta geçen yıl Serie A'da 33 maçta 29 kez ağları sarstı.


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