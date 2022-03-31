Allegri: "Real Madrid ile anlaşmıştım"

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, geçtiğimiz yaz Juventus'a katılmadan önce neredeyse Real Madrid'in başına geçeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Allegri: 'Real Madrid ile anlaşmıştım'
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31 Mart 2022 14:28
Juventus'un İtalyan teknik direktörü Massimiliano Allegri, geçen yaz Juventus'tan önce Real Madrid ile anlaştığını ancak Juventus işin içine dahil olunca bu anlaşmanın bozulduğunu belirtti.

GQ'ya konuşan tecrübeli teknik adam, "Geçtiğimiz Real Madrid ile her konuda anlaşmıştım ve takımın başına geçmem neredeyse kesin gibiydi. Ancak daha sonra Juventus benimle temasa geçince başkan Florentino Perez'i aradım ve 'Üzgünüm, Juventus'a gidiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 30 maçta 59 puan toplayan Allegri'nin yönettiği Juventus, ligde 4. sırada yer alıyor.

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