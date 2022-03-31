Allegri: 'Real Madrid'e imza atmıştım!'

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Juventus'a geri dönmeden hemen önce Real Madrid ile sözleşme imzaladığını ancak daha sonra ricası üzerine bu sözleşmenin iptal edildiğini açıkladı.



Allegri, "Geçen yaz Real Madrid ile sözleşme imzalamıştım. Ardından, Juventus'tan teklif geldi ve kabul ettim. Hemen Florentino Perez'i arayarak Juventus'tan teklif geldiğini ve sözleşmemin iptal edilmesini rica ettim. Bana teşekkür etti. Mayıs ayında teknik direktörlük için beni aradıklarında hiç şüphem yoktu." dedi.



"Pişman değilim." diyerek sözlerini sürdüren Allegri, "Profesyonel açıdan bakınca harika olurdu. Milan, Juventus ve Real Madrid... Ancak, hayatta her şeye sahip olamazsın. Milan'ı 4 yıl çalıştırdım ve şu an Juventus'ta gururla çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



İtalyan teknik adam, "Real Madrid'i iki kez reddettim. İki Juventus ile sözleşme uzatma görüşmeleri sırasındaydı. Florentina'ya Agnelli'ye söz verdiğimi söyledim." açıklamasını yaptı.



"OĞLUM TORINO'DA! BU YÜZDEN.."



"Juventus'a geri dönmek için doğru zamandı." diyen Allegri, "Daha önce de geri dönebilirdim ama kişisel sebeplerim vardı. Annem 2018'de öldü. Bu yüzden çok uzağa gitmek istemedim. Annemin ölümünden çok etkilenen oğlum Giorgio ve babamın yanında kaldım. Hala Livorno'da yaşıyorlar." açıklamasını yaptı.



Allegri, "Juventus'a dönmeyi kabul ettim. Çünkü kulüple ve sahipleriyle güçlü bağlarım var. Aynı zamanda annesiyle birlikte Torino'da yaşayan oğluma yakın olmak istedim. Sevdiklerime yakın olmayı seviyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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