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Allegri: "Pogba'nın sahalara dönüş tarihi belli değil"

Massimo Allegri, Paul Pogba'nın saghalara dönüşüyle ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Allegri: 'Pogba'nın sahalara dönüş tarihi belli değil'
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18 Aralık 2022 03:17
Juventus'un hocası Massimo Allegri, bu sezon transfer ettikleri Paul Pogba'nın sahalara dönüş tarihinin hala belli olmadığını söyledi.

İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada Pogba konusunda hayalperest olunmaması gerektiğini belirterek şu sözleri kullandı:

"Pogba'nın ne zaman sahalara geri döneceğini bilmiyorum. Gerçek bu, bunu söylemek zorundayım çünkü her gün bununla ilgili soru alıyorum. Henüz sahada çalışmaya bile başlamadı, tutarlı bir gelişme gösterdiği bile söylenemez"

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