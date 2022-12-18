Allegri: 'Pogba'nın sahalara dönüş tarihi belli değil'

Juventus'un hocası Massimo Allegri, bu sezon transfer ettikleri Paul Pogba'nın sahalara dönüş tarihinin hala belli olmadığını söyledi.



İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada Pogba konusunda hayalperest olunmaması gerektiğini belirterek şu sözleri kullandı:



"Pogba'nın ne zaman sahalara geri döneceğini bilmiyorum. Gerçek bu, bunu söylemek zorundayım çünkü her gün bununla ilgili soru alıyorum. Henüz sahada çalışmaya bile başlamadı, tutarlı bir gelişme gösterdiği bile söylenemez"





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