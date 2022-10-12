Allegri'nin durumuyla ilgili başkandan açıklama

Juventus'un sahibi Andrea Agnelli, Maccabi Haifa'ya 2-0 yenilen takımının teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin görevine devam edeceğini açıkladı.



Allegri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Massimiliano Allegri hocamız olarak kalmaya devam edecek. Bu gibi yenilgilerde bir kişiyi suçlayamazsınız, utanç ve kızgınlık hissediyorum ama sorumlu takımdır." diyerek hocalarına güvendiklerini söyledi.



Öte yandan beklenmeyen tarihi yenilgi sonrası açıklama yapan Allegri ise maç sonu konuşmasında, "Takım oyununa geri dönmeliyiz. Çok bireysel oyunlar oynandığını görüyorum. Herkes kafasına göre sahada oynamaya çalışıyor. Ben istifa etmeyi düşünmüyorum, görevimin başındayım" sözlerini kullandı.



Juventus lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 resmi maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Ayrıca Juventus ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet alabilirken 13 puanla 8. sırada bulunuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ