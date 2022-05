Allegri: 'Kupa için her şeyi yapacağız'

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, İtalya Kupası finalindeki Inter mücadelesi öncesi basın toplantısında konuştu.



Ligdeki en iyi takımlardan birine karşı mücadele edeceklerini belirten Allegri, "İtalya Kupası finali, başka zamanlarda Juventus için pastanın üstündeki çilek olurdu ama şimdi pastanın kendisi durumunda. Bu nedenle bu kupayı müzemize götürmek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.



Bu kupayı kazanmalarının yeniden kazanan takım olmaları bakımından önemli olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Sezona kötü giriş yaptık, uzun bir koşumuz oldu. Her zaman Şampiyonlar Ligi için oynadık ve çıktık. Her yıl daha da iyi olmaya çalışacağız." dedi.



Allegri, kupayı kazanmaları halinde "Sadece İtalya Kupası" gibi yorumlarla karşılanacağını, kazanamamaları halinde ise bunun Juventus için "felaket bir sezon" olarak niteleneceğini söyledi.



Bu kupayı 14 kezle "en çok kazanan" takım olan geçen senenin de şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası'nı bugüne kadar 7 kez kazanan ve en son 2011 yılında bu zaferi yaşayan Inter çarşamba TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak.





