Allegri: 'Kenan gibisi çok nadir'

Juventus'ta sergilediği performansla hem teknik heyeti hem de taraftarları kendine hayran bırakan Kenan Yıldız'a ilgi büyüyor.



Kenan Yıldız için son olarak Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, genç yıldız için övgü dolu yorumlarda bulundu.



Massimiliano Allegri, "Kenan Yıldız gibi bir yetenek çok nadirdir; top kontrolü, pasları... Sahada çok nadiren hatalı karar veriyor. Pasları çok isabetli ve efektif." dedi.



Kenan'ın Coman ile karşılaştırılması üzerine konuşan Allegri, "Kingsley Coman'dan çok daha farklı, Kenan daha çok gol atan bir oyuncu." yorumunu yaptı.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Juventus formasını 19 maçta giyen Kenan Yıldız, bu maçlarda 5 gol 1 asistlik skor katkısında bulundu.



