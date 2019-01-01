Allegri: ''Futbol, PlayStation gibi değil!''

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, futbol hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



İtalyan teknik adam, ''Futbol, PlayStation oyunu değildir. Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Bunun için sadece yetenek gerekmiyor, aynı zamanda şans lazım. Ronaldo'yu alıp her maçı kazanacağımızın garantisi yok.'' şeklinde konuştu.



Başarılı teknik direktör, sözlerini ''Rekabet ettiğimiz bir sürü takım var. Zaferler almak için çalışıyoruz. İyi futbol oynamak, dünyanın en kolay işi. Ama iyi futbol oynayarak kazanmak o kadar kolay değli.'' diyerek tamamladı.



