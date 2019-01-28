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Allegri: "Emre Can'da hata yaptım"

Juventus'un teknik direktörü Max Allegri, Lazio maçında Emre Can'ın performansının kendi hatası olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Allegri: 'Emre Can'da hata yaptım'
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28 Ocak 2019 07:04
Lazio'yu 2-1 mağlup eden Juventus'ta teknik direktör Max Allegri, maçın ardından kendi kalesine gol Emre Can'ı savundu.

Emre Can'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Juventus, Cancelo ve Ronaldo'nun golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

"ONU ZOR DURUMA SOKTUM"

Maç içinde Emre Can'ın pozisyonunda aksaması hakkında yorum yapan Allegri, "Savunmanın önünde sadece Emre Can ile oynamaya çalıştım. Bu bir hataydı. Sorumluluk bende. Henüz doğru zaman değil. Bu yüzden onu zor bir duruma soktum." dedi.

"KAZANMAK DAHA ÖNEMLİYDİ"

Allegri sözlerini "Napoli'nin Milan karşısında puan kaybetmesinin ardından bu maçın önemini biliyorduk. İyi oynamamış olsak da kazanmanın daha önemli olduğu bir maçtı" ifadeleriyle tamamladı.



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