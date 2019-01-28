Allegri: 'Emre Can'da hata yaptım'

2-1 mağlup eden Juventus'ta teknik direktör, maçın ardından kendi kalesine golsavundu.Emre Can'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Juventus, Cancelo ve Ronaldo'nun golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Maç içinde Emre Can'ın pozisyonunda aksaması hakkında yorum yapan Allegri, "Savunmanın önünde sadece Emre Can ile oynamaya çalıştım. Bu bir hataydı. Sorumluluk bende. Henüz doğru zaman değil. Bu yüzden onu zor bir duruma soktum." dedi.Allegri sözlerini "Napoli'nin Milan karşısında puan kaybetmesinin ardından bu maçın önemini biliyorduk. İyi oynamamış olsak da kazanmanın daha önemli olduğu bir maçtı" ifadeleriyle tamamladı.