Allegri: 'Chiesa artık merkez forvet olacak'

Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri Chelsea'yi mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.



Allegri zor zamanlarda bir çıkış yolu bulmalarına ve seri galibiyetler almalarına ithafen, "Denizciler fırtınalı denizdeyken bile her zaman çıkış yolunu bulabilir. Teknik olarak bundan daha da iyi olabiliriz, çok net gol fırsatı yakalamalarına izin vermedik. Boşa harcadığımız ataklar da oldu. Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta 6 puan aldık ve demek ki doğru yoldayız" diye konuştu.



Maçın tek golünü atarak Juventus'a galibiyeti getiren Federico Chiesa ile ilgili de konuşan Allegri, "Federico hala yüzde 100'ü ile oynamıyor. İlk defa bir santrafor olarak oynadı. Merkezde veya gizli forvet olarak oynayabileceğine yönelik değerlendirmemi kendisine de söyledim. İleride onu merkez forvet olarak göreceğiz" sözlerini kullandı.



