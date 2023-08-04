Allegri: ''Bazı genç oyuncular aramızdan ayrılacak''

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, gelecek sezon kadro planlamasında bazı genç oyuncuların kadroda yer almayacağını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Allegri: ''Bazı genç oyuncular aramızdan ayrılacak''
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04 Ağustos 2023 14:27
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 14:28
Juventus'ta sekizinci yılına giren tecrübeli teknik adam Massimiliano Allegri gelecek sezon kadro planlamasına dair açıklama yaptı. 

Allegri, geçtiğimiz yılı 3. sırada bitiren ancak UEFA'dan men cezası aldığı için Avrupa kupalarına katılamayacak Juventus'ta bazı genç oyuncuların takımda yer almayacağını belirtti. ''Haftada sadece bir maçımız olacağı için bazı genç oyuncularımız bu sezon gidip başka yerde oynayacak. Kadromuz fazla kalabalık, kiralık ayrılacak olan oyuncular için doğru takımları bulmalıyız.'' 

ŞAMPİYONLUK İSTİYOR 

Ayrıca 55 yaşındaki İtalyan teknik adam İtalya Ligi'nde şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti. En tutkulu ve arzulu şekilde mücadele edeceklerini belirten Allegri, ''Lig şampiyonluğunu kazanma isteğim her zaman var. Çok çalışmamız gerekiyor, amacımıza ulaşmak istiyoruz.'' dedi. 

GÖNDERİLMESİ 5 MUHTEMEL OYUNCU 

İtalyan basının yaptığı habere göre; Juventus, genç oyuncularından Hans Caviglia, Nicolo Rovella, Marco Olivieri, Marco Pjaca ve Matias Soule'yi kiralamak için yeni kulüp arayışlarına başladı. 

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