Allegri: ''Bazı genç oyuncular aramızdan ayrılacak''

Juventus'ta sekizinci yılına giren tecrübeli teknik adam Massimiliano Allegri gelecek sezon kadro planlamasına dair açıklama yaptı.



Allegri, geçtiğimiz yılı 3. sırada bitiren ancak UEFA'dan men cezası aldığı için Avrupa kupalarına katılamayacak Juventus'ta bazı genç oyuncuların takımda yer almayacağını belirtti. ''Haftada sadece bir maçımız olacağı için bazı genç oyuncularımız bu sezon gidip başka yerde oynayacak. Kadromuz fazla kalabalık, kiralık ayrılacak olan oyuncular için doğru takımları bulmalıyız.''



ŞAMPİYONLUK İSTİYOR



Ayrıca 55 yaşındaki İtalyan teknik adam İtalya Ligi'nde şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti. En tutkulu ve arzulu şekilde mücadele edeceklerini belirten Allegri, ''Lig şampiyonluğunu kazanma isteğim her zaman var. Çok çalışmamız gerekiyor, amacımıza ulaşmak istiyoruz.'' dedi.



GÖNDERİLMESİ 5 MUHTEMEL OYUNCU



İtalyan basının yaptığı habere göre; Juventus, genç oyuncularından Hans Caviglia, Nicolo Rovella, Marco Olivieri, Marco Pjaca ve Matias Soule'yi kiralamak için yeni kulüp arayışlarına başladı.



