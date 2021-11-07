Allegri: '7 puanımız boşa gitti'

İtalya Serie A'da 12. hafta mücadelesinde Juventus sahasında ağırladığı rakibi Fiorentina'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Juventus teknik direktörü Massimo Allegri, takımının Fiorentina'ya karşı kazandığı zafer hakkında konuştu. Karşılaşmanın tek golünü 90+1'de Juventus savunma oyuncusu Cuadrado kaydetti.



Son maçlarda çok fazla puan kayıpları olduğunu dile getiren Allegri, "Son maçlarda yedi puanın boşa gittiğini düşünüyorum. Elbette, bu öfke ve kızgınlık için bir sebep. Takımımız tüm maçları kazanmak istiyor ve bunu aşmak zorundayız. Bu sorunu çözmezseniz bazen kaybedersiniz ki bu kabul edilemez bir durumdur. Tekrar bir takım olmamız gerekiyor " ifadelerinde bulundu.



Juventus, Serie A'da 12 maçta 18 puan topladı ve lig sıralamasında yedinci sıraya yükseldi. Fiorentina ise 18 puanla sekizinci sırada. Öte yandan lider Napoli 31 puanla zirvede yer alıyor.

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