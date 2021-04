Allardyce: 'Okay ve Diagne'yi almak istiyoruz'

West Bromwich menajeri Sam Allardyce, kiralık oyuncuları Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin bonservislerini gelecek sezon almak istediklerini söyledi.Allardyce özellikle Milli futbolcumu Okay Yokuşlu'nun performansından övgüyle bahsederek, "" sözlerini kullandı.İngiliz hoca Galatasaray'dan kiralık olan Mbaye Diagne'nin bonservisini de gelecek sezon almak istediklerini belirterek, "" diye konuştu.Devre arasında Celta Vigo'dan Premier Lig ekibi West Bromwich'e giden Okay Yokuşlu'ya kiralık sözleşme imzalatılırken satın alma opsiyonunun bulunmadığı dile getirilmişti.Galatasaraylı Diagne'nin ise West Bromwich ligde kalırsa 6 milyon, düşerse 4.3 milyon euro satın alma opsiyonunun olduğu biliniyor.