Allardyce: "Okay ve Diagne'yi almak istiyoruz"

Premier Lig ekibi West Bromwich Albion menajeri Sam Allardyce, takımdaki kiralık oyuncuları Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin bonservisini almak istediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Allardyce: 'Okay ve Diagne'yi almak istiyoruz'
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03 Nisan 2021 01:02
West Bromwich menajeri Sam Allardyce, kiralık oyuncuları Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin bonservislerini gelecek sezon almak istediklerini söyledi.

Allardyce özellikle Milli futbolcumu Okay Yokuşlu'nun performansından övgüyle bahsederek, "Ligde kalırsak ilk yapmak istediğimiz şey onun bonservisini almak olur. Okay 5-6 senedir bu takımda oynuyormuş gibi oynuyor." sözlerini kullandı.

İngiliz hoca Galatasaray'dan kiralık olan Mbaye Diagne'nin bonservisini de gelecek sezon almak istediklerini belirterek, "Bazı menajerler devre arasında yurtdışından oyuncu almanın riskli olduğunu söyler. Mbaye Diagne ve Okay gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz" diye konuştu.

Devre arasında Celta Vigo'dan Premier Lig ekibi West Bromwich'e giden Okay Yokuşlu'ya kiralık sözleşme imzalatılırken satın alma opsiyonunun bulunmadığı dile getirilmişti.

Galatasaraylı Diagne'nin ise West Bromwich ligde kalırsa 6 milyon, düşerse 4.3 milyon euro satın alma opsiyonunun olduğu biliniyor.





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