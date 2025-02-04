Fenerbahçe'den kısa süre önce ayrılan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-lacivertli taraftarlara yönelik bir paylaşım yaptı.
27 yaşındaki yıldız paylaşımında "Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, sadece teşekkür ederim çocuklar. Desteğinizi asla unutmayacağım. O yüzden bir şeyi bilin, bunlar sadece lafta değil! Ben de sizi seviyorum." dedi.
"ASLA NANKÖR OLMAYACAĞIM"
"Son zamanlarda her şeyin kolay olduğunu söylemek yalan olur. Anlamadığım pek çok şey var, özellikle de bazı şeylerin ele alınış şekli, söylenenler, babamın hastalığı ve diğer şeyler... Yakında her şeyi size anlatacağım "Bir yalan dünyanın yarısını dolaşırken, gerçek hala ayakkabılarını giyiyor olabilir." Saha dışında ne olursa olsun sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri olarak gördüğünüz için teşekkür ederim."
Allan Saint Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den kısa süre önce ayrılan Allan Saint Maximin, sosyal medya hesabından sarı lacivertliler için bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'den kısa süre önce ayrılan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-lacivertli taraftarlara yönelik bir paylaşım yaptı.
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