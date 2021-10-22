Allahyar: "Simeone ile çalışmak isterim"

Zorya'da forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Allahyar: 'Simeone ile çalışmak isterim'
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22 Ekim 2021 13:53
Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya'ya transfer olan Allahyar Sayyadmanesh, kariyerine dair sorulara cevap verdi.

Hangi teknik adam ile çalışmak isteyeceği sorulan İranlı futbolcu, "Atletico Madrid'in Arjantinli hocası Diego Simeone ile bir gün çalışmak isterim. Bu harika olurdu" dedi.

Hayallerinde hangi stadyumda oynamak istediği sorulan genç futbolcu, "Manchester United'ın sahası Old Trafford'da oynamak harika olur." açıklamasını yaptı.

Öte yandan İran'ın futboldaki ana rakibinin sorulmasın üzerine Allahyar, "İran'ın ana rakibi yok. En önemli rakibimiz ise Suudi Arabistan." dedi.

İran'da ziyaret edilmesi gereken, turistik yerler sorulan 20 yaşındaki isim, "İran çok büyük ve çok güzel bir ülke. Çok fazla turistik yer olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Damavand Dağı var, İran'ın en yüksek noktasıdır. Bunun dışında tabii ki Tahran da ziyaret edilmeye değer bir yer" ifadelerini kullandı.


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