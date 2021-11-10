ZORYA'DA İSTATİSTİKLERİ 'TAVAN' YAPTI

Belçika'nın köklü kulübü RSC Anderlecht, Fenerbahçe'nin İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etmek ile ilgileniyor.Belçika basınında yer alan habere göre; 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralandığı Zorya Luhansk'ta zaman zaman başarılı performanslar gösteren Sayyadmanesh için Anderlecht devreye girdi. Kadrosunda kiralık olarak Joshua Zirkzee ve Christian Kouame'yi kadrosunda bulunduran Anderlecht, Allahyar'ı geleceğe yönelik potansiyeli nedeniyle de kadrosuna bonservisiyle katmak istiyor.Fenerbahçe'nin İran takımı Esteghlal'den 753 bin euro yetiştirme bedeliyle transfer ettiği 20 yaşındaki genç hücum oyuncusu, bu sezon Zorya'da oynadığı 19 resmi maçta 8 gol atıp 3 asist yaptı.Allahyar, 19 maçın 12'sini santrforda 7'sinde ise kanatlarda görev aldı.