Allahyar forma şansı bekliyor

Fenerbahçe'de ilk yarıyı kiralık olarak İstanbulspor'da geçiren Allahyar, forma şansı bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Allahyar forma şansı bekliyor
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18 Haziran 2020 12:21
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Allahyar, kalan maçlar için forma bekliyor.

Büyük umutlarla ve geleceğe yatırım olarak transfer edilen Allahyar, sezonun ilk yarısında İstanbulspor'a kiralanmıştı.

Ancak İranlı forvet, devre arasında Fenerbahçe'ye geri döndü. Sadece kupadaki Kırklarelispor maçında 4 dakika süre bulabilen 18 yaşındaki oyuncu, sezonun kalan bölümünde kendini kanıtlaması için şans verilmesini istiyor.

Allahyar, forvetin yanı sıra kanatlarda görev yapabiliyor.



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