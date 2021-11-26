Allahyar Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Ukrayna ekibi Zorya'da gol makinesine dönüşen Allahyar'ın kiralık sözleşmesi aralık ayında bitiyor. Fenerbahçe, Ukrayna ekibinin yaptığı teklifi geri çevirdi. Allahyar, ocak ayında tekrar Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Allahyar Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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26 Kasım 2021 13:00
Allahyar Sayyadmanesh
Allahyar Sayyadmanesh
Fenerbahçe
Fenerbahçe taraftarının gelişimini iç çekerek izlediği Allahyar'da korkulan olmadı. 20 yaşındaki İranlı forvet, ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Allahyar'ın 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi sona eriyor. Ukrayna ekibi Fenerbahçe'ye bonservis teklifinde bulundu ancak kabul edilmedi. Allahyar ocak ayında tekrar Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

ASİST YAPMA BECERİSİ DE GELİŞTİ

İranlı futbolcu bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada 8 gol ve 4 asist üretti. Allahyar 2 golü Avrupa'da kaydetti. Esas bölgesi forvet olan İranlı yeteneğin kanatlarda da oynayabilmesi Fenerbahçe'nin elini bir hayli güçlendirecek. 

 

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