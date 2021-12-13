Allahyar'dan rüya gibi bir veda

Zorya ile son maçına Dinamo Kiev karşısında çıkan Allahyar, attığı golle Lucescu'nun takımını galibiyetten etti. Ukrayna ekibindeki kiralık dönemi sona eren İranlı futbolcu, bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Haber; Milliyet
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Allahyar'dan rüya gibi bir veda
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13 Aralık 2021 08:10
Fenerbahçe'den kiralık olarak Ukrayna'nın Zorya ekibine giden Allahyar, burada bir yılı biraz aşkın geçici dönemini tamamladı. 20 yaşındaki İranlı futbolcunun ülkeye vedası ise görkemli oldu.

Mircea Lucescu'yu galibiyetten etti

Allahyar Sayyadmanesh dün akşam son şampiyon Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden isim oldu. Teknik direktör Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı başkent ekibine karşı deplasmanda sahne alan oyuncu, mağlup durumdaki Zorya'yı yenilgiden kurtardı ve maç 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe'ye dönüşü resmen açıklandı

Zorya teknik direktörü Viktor Skrypnyk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada 'Allahyar aramızdan ayrılıyor. Bu maç onun buradaki son maçıydı' diyerek ayrılığı açıkladı. İranlı futbolcunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtilirken, bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye döneceği ifade edildi.

Takımın en iyisi haline geldi

Allahyar Sayyadmanesh aradan geçen bir yılı aşkın süre içerisinde Zorya takımında kendisini çok geliştirdi. Ukrayna liginde takımının formasıyla 35 maça çıkan İranlı forvet, bu karşılaşmalarda 13 gol attı, 7 de gol pası verdi. Genç oyuncu ayrıca Avrupa kupalarında da takımı adına 3 gol kaydetti. Bir çok kez takımının en iyi oyuncusu seçildi, son olarak Zorya'da Kasım ayının en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.


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