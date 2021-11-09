Allahyar'a Belçika'dan talip

Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya Luhansk'ta forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'e Belçika'dan talip çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Allahyar'a Belçika'dan talip
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09 Kasım 2021 17:27
Zorya Luhansk'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Allahyar Sayyadmanesh'e Anderlecht'in talip olduğu ortaya çıktı.

Belçika basınında yer alan haberlerde; Anderlecht'in yaz transfer dönemin için oyuncuya imza attırmak istediği ancak Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcuyu ara transferde bonservisiyle elden çıkartmak istediği belirtildi.

Allahyar'la Belçika ekibinin dışında, PSV Eindhoven, Torino, Montpellier, Shakhtar Donetsk ve Bordeaux'un ilgilendiği ifade edildi.

ZORYA SATIN ALABİLİR

Zorya ve Fenerbahçe arasındaki anlaşmaya göre Ukrayna ekibi, genç futbolcunun bonservisini Aralık ayı sonuna kadar 3,5 milyon euro karşılığında alabilir.

Bu sezon Ukrayna Ligi'nde 13 maçta forma giyen Allahyar, 6 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.


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