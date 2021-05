Allahümme inneke afüvvün duası oku (Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi için Duası)

2021 Kadir Gecesi duası Allahümme inneke afüvvün duası olarak da bilinir. Halk arasında dua bu sözlerle başladığı için bu ismi almıştır ve Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi'nde bu duayı okumuştur. Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimiz Kadir Gecesi şu duayı okurdu;Aişe radıyallahu anha şöyle dedi– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.- Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül afve fa'fü anni.– "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizi, Daavat 84. Ayrıca bk. İbni Mace, Dua 5)Kadir Suresi faziletleri anlamıyla çok önemlidir. İçerisinde Kadir Gecesi geçtiği için bu ismi alan surede anlatılanlar müslümanlar tarafından aratılmaktadır yoğun şekilde. Kadir Suresi, Kadir Gecesi'nde ve Kadir Gecesi içerisinde geçtiği için bu isimle anılmaktadır. Kadir Gecesi'nde okunmasının en büyük nedeni de budur. Kadir Gecesi anlatıldığı için bu ismi almıştır. Sure, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiğini bildirilmekte ve bu gecenin önemini vurgulamaktadır. Müslüman alemi için önemli bir yere sahip olan Kadir Suresini sizin için hazırladığımız haberimizden detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Müslüman alemi için Kadir özel surelerden biridir. Kadir Gecesi'nde de okunan bu sure, insanlara maneviyat olarak huzur vermektedir. Kadir Suresi'ni haberimizden bulabilirsiniz. 2018 yılında bugüne denk gelen kandil olan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilir.Bismillahirrahmanirrahimİnna enzelnahü fiy leyletilkadrVe ma edrake ma leyletülkadrLeyletülkadri hayrüm min elfi şehrTenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emrSelamün hiye hatta matle'ılfecrAMİNKADİR SURESİNİN ANLAMI:Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıylaBiz o (Kur',n)nu Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.Ey talihsizlerin sığınağı, Ey ,acizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!Ey Bizleri varlığa erdiren Allahım, kadir gecesi mesajlarıSen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!Ya ilahe'l-alemin! Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, Kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle Ya Rabbi! Allahım, Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!Ya Rabbi! Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli, konuşup gürültü çıkarmadan daha çok, inandıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya Rabbi!Allahım, Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin ,d,bını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağy,rı ,hına ,g,h kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!Ey kendisine yükselen elleri boş geçirmeyen Allahım! Hedefimizde hep öteler tüllenip dursun. Bizler Hak rızasına bağlanmış, sürekli ilerleyen ve sürekli mesafelerle yaka paça olan iman insanları olalım ya Rabbi! Matlûbumuza ulaşacağımız ana kadar hep bir küheylan gibi koşalım; koşarken de herhangi bir beklentiye girmeyelim Ya Rabbi!Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim Ya Rabbi!* Kur',n–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mek,nlarda Kur',n ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.Kadir Gecesi namazına başlamadan önce "Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber.." denilerek niyet edilir.Kadir namazı kılınırken iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Ardından 100 defa İşrah Suresi ve 100 defa Kadir Suresi okunur. Eğer mümkünse, Kadir Gecesi'nde Tesbih Namazı'nın da kılınması tavsiye edilmektedir.Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi4. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lill,ahi vel,a il,ahe illallaahü vellaahü ekber vel,a havle vel,a kuvvete ill,a bill,ahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir.1.RekatKalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.All,hü Ekber" diyerek namaza başlanır.Sübh,neke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih2.secde tesbihinden sonra10 kere tesbih okunur.Böylece birinci rek'at kılınmış olur.İkinci rek'ate kalkılır.2.RekatFatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih2.secde tesbihinden sonra10 kere tesbih okunur.İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli ve All,hümme b,rik duaları okunur.Üçüncü rekata kalkılır.3.RekatSübh,neke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih2.secde tesbihinden sonra10 kere tesbih okunur.Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.Dördüncü rek'ate kalkılır.4.RekatFatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih2.secde tesbihinden sonra10 kere tesbih okunur.Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli, All,hümme b,rik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili meşru görülmemektedir...Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendilerinin de ona uyarak kılmaları caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i İlahisine aykırı düşer.Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.2- Kadir gecesi okunacak duayı okumalı.3- Bir iki sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.4- İlmihalden bir iki sayfa okumalı.5- Az da olsa sadaka vermeli.6- Gece seher vakti, iki rekat namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o ,limlerin hürmetine dua etmelidir.7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.Kadir Gecesi İslam dinine göre, Kur'an'ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadr Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir.Kadir Suresinde Kur'an'ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.İslam'a göre Allah Kur'anın ilk ayetlerini Cebrail aracılığı ile İslam peygamberi Muhammed 'e kırk yaşında Hira Mağarası'nda göndermiştir. İlk ayetler Kadir gecesinde indirilen Alak Suresi'nin ilk ayetleridir.Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. Hazreti Muhammed, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız demiştir.-Kuran-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.– Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.-Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Te,l,'nın ezeli kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecridi Sarih Tercemesi, VI, 312).-Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.– Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.Kadir Gecesi, Kur'an'ın vahiy yoluyla Peygamber Efendimize gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci suresi olan beş ayetlik Kadr Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kadir Suresinde Kur'an'ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.*|* Bugün unuttuğum kişileri hatırladığım gün değil, çok sevdiğim kişileri dua ile andığım özel bir gündür. 'Ben beni seven ümmetimi almadan cennete gitmem' diyen bir Peygamberin (s.a.v) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile kandilimiz mübarek olsun.*|* Irmak vadiden, sevda denizden, dua yürekten kopar gelir. Yüreğimdeki duaya ortak ettim seni. Sende dualarından mahrum etme beni. Dostun hası huzur verir, muhabbeti ömür verir, yüzündeki tebessüm cemali Resul'den gelir. Rabbim ömrüne ömür, gönlüne huzur versin. İyi kandiller.Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir"Görüldüğü üzere bu ayette, Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek. Müslümanlar, günahlarının affı için o gün ibadetlerini yerine getirecekler.-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?Şöyle buyurdu:– Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur",n-ı kerimi hatmetmekten daha sev,ptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ib,det etmek, bir ay her geceyi ib,detle geçirmekten daha kıymetlidir."Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Süfyan-ı Sevri demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur',n okuyup da dua ederse güzel olur. Kur'an- Kerim nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak gerekir.''Ramazan'ın 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi bu yıl 21 Haziran 2017 Çarşamba gününe denk geliyor. Kadir Gecesi'nde kılınan namaz bir ömre bedel sayılıyor. Edilen tüm dualar kabul oluyor.Kadir Gecesi İslam dinine göre, Kur'an'ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadr Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir.Kadir Suresinde Kur'an'ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.Kadir kelime olarak; değer, kıymet ve itibar anlamlarına gelir. Ramazan ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı ,limlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın ümmetine mahsus bir gecedir.Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü te,l,, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir.Kadir Gecesinin değeri ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir.'' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)Dinimizce kabul edilen gün ve geceler, dini hayatın canlanmasını ve inananların yeni bir güç kazanmalarını sağlar. Çünkü bu gün ve gecelerde Müslümanlar daha fazla ibadet ederler. Mübarek günlerin gündüzlerini oruç tutarak, gecelerini ise namaz kılarak, Ku'an okuyarak ve dua ederek geçirirler.Baliğ olarak 50 yıl yaşayan kimse, 50 tane Kadir gecesi geçirir. Bir gece, 80 yıl değerinde olunca, 50x80=4000 yıl eder. 4 bin yıl ibadet etmiş gibi sevaba kavuşur. Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü te,l,, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]Kadir Gecesi namazına niyet ederken şunlar söylenir;-"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber..İşte bu önemli olaylar Kadir Gecesi'ne büyük bir şeref vermiş, üstün bir değer kazandırmıştır. Kadir gecesinin bin aydan daha haylırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir.