All-Star'da ünlüler maçı oynandı!

NBA All-Star
hafta sonunun ilk etkinliği ünlüler maçı tamamlandı.
Eski basketbolcu Ray Allen, eski Amerikan futbolcusu Steve Smith, komedyen Amanda Seales, aktör Mike Colter, rap şarkıcısı Quavo gibi spor ve televizyon dünyasından tanınmış kişilerinin yanı sıra ABD'de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün de forma giydiği maç 82-80'lik skorla bitti.
Mücadeleyi kazanan takım Mavi forma giyen Home oldu. İlk yarıyı 51-47 üstün tamamlayan Home, mücadeleyi 82-80 kazandı.
İki takım, özel olarak hazırlanan dörtlük çizgisinin arkasından toplam 10 isabet buldu. Famous Los 22 sayı, 3 asistlik performansıyla maçın MVP'si seçildi.