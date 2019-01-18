All-Star oyuncu draftı, bu yıl TV'den yayınlanacak

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NBA'in All-Star Draftı'nın 7 Şubat'ta gerçekleşeceği ve TV'den yayınlanacağı açıklandı.İki kaptanın, her konferanstan ilk beş ve yedek olarak seçilen oyuncuların bulunduğu havuzundan seçimlerini yapacakları belirtildi.İki konferansta da lider seçmen olan kaptanların, en çok oy alanlar olacağı söylendi ve şu anda lider oyuncuların Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ve Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James oldukları duyurulmuştu.Geçtiğimiz sezon, oyuncu-draft formatında kaptanlar James ve Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'ydi. Draft geçen yıl TV'den yayınlanmamıştı.Taraftar oylaması Pazartesi gününe kadar devam ediyor. İlk beş oyuncuları 24 Ocak'ta, yedek oyuncular ise 31 Ocak'ta açıklanacak.All-Star Maçı 17 Şubat tarihinde Charlotte'ta düzenlenecek.