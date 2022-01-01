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All-Star MVP'si Curry'den 16 üçlük, 50 sayı!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Cleveland'da düzenlenen NBA 2022 All-Star maçında 16 üçlükle tarihe geçti ve 50 sayı kaydederek Kobe Bryant Ödülü'nün sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Cleveland'da düzenlenen NBA 2022 All-Star maçında 16 üçlükle tarihe geçti ve 50 sayı kaydederek Kobe Bryant Ödülü'nün sahibi oldu.

MVP onurunu kazanma yolunda 17/30 şut isabetiyle oynayan Steph, Team LeBron'u Team Durant'e karşı 163-160'lık galibiyete taşıdı.

Curry, galibiyette toplamda 16 üçlük atarak All-Star Maçı rekorunu kırmış olsa da, Anthony Davis'in beş yıl önceki 52 sayılık rekorununun gerisinde kaldı.

All-Star maçlarında atılan üçlüklerde NBA'de tüm zamanların lideri olan Steph, 33 yıl ve 343 gün ile bu maçın MVP'si seçilen en yaşlı üçüncü oyuncu oldu.

Ödülü kariyerinde ilk kez kazanmış olan Curry için bu yılki kupa, yakın zamanda Kobe Bryant'a adanan ödülün yeniden tasarlanması dolayısıyla, daha fazla ağırlık taşıyordu:

"Bu kupanın çok özel bir anlamı var. Kobe'yi ve Gigi'yi onurlandırıyorum. Ayrıca iki yıl önce kaybettiğimiz herkesi de. Kazanabildiğim için oldukça şanslıyım."


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